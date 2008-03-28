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MUNICIPAL & REGIONAL INFRASTRUCT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 75.000.000 €
Stadtentwicklung : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2009 : 25.000.000 €
12/12/2008 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt die Entwicklung kommunaler Infrastrukturen, des Gesundheitswesens und von KMU in Serbien mit 170 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2008
20080083
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Municipal Infrastructure Loan

Republic of Serbia, represented by the National Investment Plan Office.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of different multi-sector investment schemes mainly in the fields of transport and local/regional roads, education, cultural and historical heritage and public buildings rehabilitation. 

The project will enhance the conditions for economic growth throughout the country and improve the urban environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the sub-projects will be required to be in line with EU environmental policy.  In particular, compliance with the substance of EIA directive 85/337/EED as amended will be verified during appraisal.

Procurement procedures of chosen sub-projects will have to comply with EIB’s Guide to Procurement based on EU Directives.  Under these hypotheses, all the financed projects above the EU thresholds will have to be published in the OJEC.  All the details about procurement will be checked during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen