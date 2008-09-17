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OTTO EUROPEAN E-COMMERCE PLATFORMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/10/2009 : 50.000.000 €
4/10/2012 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/10/2009
20080074
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Otto European E-Commerce Platforms
Otto GmbH & Co KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and implementation of bespoke e-commerce platforms within the EU-27 in the areas of business to business and business to customer activities for the Otto Group supporting supply, ordering and delivery processes.

To develop bespoke e-commerce systems that will allow increased market access to more EU-consumers to a broader product spectrum.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not include any construction works or industrial production and therefore does not constitute a project in the sense of the EIA Directive 97/11 or the national legislation concerning EIA procedures. In general, the promoter is committed to protection of the environment and the improvement of living and working conditions of people and runs several support programmes to develop the related awareness of suppliers and manufacturers in developing countries.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen