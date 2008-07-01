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DR FINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dominikanische Republik : 22.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 22.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/08/2008 : 3.500.000 €
10/10/2011 : 3.500.000 €
12/08/2008 : 5.000.000 €
12/08/2008 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dominikanische Republik: EIB verbessert Zugang zu Finanzierungsmitteln für kleine Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/08/2008
20080071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DR Financing facility
Banco ADEMI, Banco ADOPEM, FONDESA and other eligible microfinance institutions in the Dominican Republic (“the intermediaries”).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
The equivalent of EUR 18 million in Dominican Pesos and the equivalent of EUR 2 million in USD to be used to provide lines of credits to the intermediaries. EUR 2 million will be set aside for equity participations in the intermediaries in order to support their growth and/ or potential transformation into regulated institutions.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The facility will provide lines of credit as well as equity and technical assistance to a range of microfinance instititutions in the Dominican Republic. Final beneficiaries will be micro enterprises in the private sector.

The operation intends to promote the growth and support the integration of microfinance institutions in the financial sector with the view of improving access to finance to those enterprises that are excluded from local traditional banking.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediaries will ensure that the projects to be financed will comply with the EIB’s environmental standards. The promoters’ appraisal processes include an environmental review to verify that the projects are in compliance with the relevant national and regional environmental legislation.

Assets to be financed will be procured on a competitive basis taking into account the nature and size of the goods and services to be purchased. The promoters ensure compliance with the Bank’s procurement guidelines when supporting procurement by the final beneficiaries.

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Dominikanische Republik: EIB verbessert Zugang zu Finanzierungsmitteln für kleine Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen