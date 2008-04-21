Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

VOLKSBANK GL IV CZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2008 : 30.000.000 €
3/11/2010 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2008
20080057
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Volksbank GL IV CZ
Volksbank CZ, a.s. - Mr. Karel Petr, Treasury
CZ - 658 26 Brno, Herspická 5,
P.O.Box 226
Tel.: +420 (543) 525 704
VB Leasing CZ, spol. s r.o. - Mr. Pavel Rexa, Ekonomické Oddělení
CZ-639 00 Brno, Heršpická 5
Tel.: +420 (543) 550 144

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line

The financing of small and medium-sized projects (including leasing, permanent working capital and intangibles).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the framework of the credit line, the Borrowers will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate.

The borrowers will ensure that final beneficiaries undertake to comply with the national and EU requirements in force with regard to procurement for works, supplies and services.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen