A15 Maasvlakte – Vaanplein PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, part of the Dutch Ministry of Transport, Public works and Water Management.
The project involves the improvement of the road connection between the port of Rotterdam and its hinterland. It includes the widening and maintenance of 40 km of the A15 highway and the construction of 12 new structures and reconstruction of 36 associated structures under the terms of a 26 year DBFM contract.
The port of Rotterdam will be further expanded in the coming years. As a result, traffic is expected to increase further. In consultation with the Port of Rotterdam Authority, the project Promoter Rijkswaterstaat has identified that the A15 project is necessary to ensure sufficient access to the port for both long-haul and local traffic. In addition, the project will improve a current shipping bottleneck by increasing the clearance at the Botlekbridge.
The project falls under the requirements of Annex I of the EIA Directive 97/11/EC (amended by Directive 2003/35/EC), and has been subject of a full Environmental Impact Assessment, including public consultation. Detailed analysis of the EIA process and the project impact and mitigation measures will be performed during appraisal, including assessment of impact on Natura 2000 sites and compliance to Habitats and Birds Directives.
The project is being procured as a Public Private Partnership. The PPP contract will be awarded under the competitive dialogue procedure applicable to public works contracts under the EU Directive 2004/18/EC. Publication in the EU Journal has taken place on 19 December 2008.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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