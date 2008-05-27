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PUERTO DE VALENCIA EXPANSION NORTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 350.000.000 €
Verkehr : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2008 : 50.000.000 €
14/06/2012 : 100.000.000 €
23/12/2008 : 200.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Europäische Investitionsbank stellt 1,275 Mrd EUR für Projekte im Raum Valencia bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2008
20080016
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Puerto De Valencia Expansion Norte

Autoridad Portuaria De Valencia

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 350 million.
Around EUR 700 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a seaward expansion of the Port of Valencia, including the construction of a new external breakwater and infrastructure for a new container terminal area.

The project will almost double the container handling capacity of the port from about 3.7 million TEUs at the four existing terminals to 7.1 million TEUs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC, requiring a full EIA carried out from March 2005 to August 2007, including environmental impact studies and public consultation. The environmental authorisation was issued by the Ministerio de Medio Ambiente and published on 16 August 2007 in the Spanish Official Journal. The Direcció General de Gestió del Medi Natural issued a declaration (Form A) on 1 October 2007, stating that the project has been subject of an appropriate assessment in line with the Habitats Directive and will not affect any nature conservation area.

Compliant with EU directives. 

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen