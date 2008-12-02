Latvenergo CHP

Übersicht
AS Latvenergo
The project involves the construction of a natural gas-fired combined heat and power unit within the boundaries of the TEC-2 power site located in the outskirts of Riga.
The proposed investment is aimed at replacing old generating units of very low efficiency with a state-of-the-art co-generation plant that is more efficient and results in lower emissions.
Due to its technical characteristics the project falls under Annex I of the EIA Directive and thus requires an Environmental Impact Assessment. The EIA study was submitted to the Environment State Bureau that issued its opinion on the project on November 24th 2008. The EIA and the opinion of the Environmental State Bureau will be reviewed during appraisal. The promoter confirmed that the project will comply with the requirements of the Large Combustion Plants (2001/80/EC) and the IPPC (2008/1/EC) Directives.
The promoter is subject to the Latvian Law on Procurement for the Needs of Public Service Providers that complies with the EU Directive on Public Procurement. The Tendering Process is presently ongoing and is expected to be completed by the end of January 2009.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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