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AKLEASE SME GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2009 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2009
20080004
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aklease Global Loan

Ak Finansal Kiralama A.Ş
(“Aklease”)
Gülsün LENGER
General Manager
İnönü Cad. No: 80 Kat:6
Gümüşsuyu 34437 Taksim / İSTANBUL
Phone :(0212) 334 80 02
Fax # :(0212) 334 80 03
e-mail :gulsun.lenger@aklease.com
www.aklease.com

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million (or equivalent)
N.A.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated credit line for the financing via leasing agreements of small and medium scale productive investments across Turkey.

To enhance the prospects for economic growth and employment in Turkey through the provision of long-term financing for small/medium scale projects undertaken by small and medium-sized enterprises or local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant European and national directives and laws concerning the environment, as applicable.

EIB’s standard procurement guidelines applicable to credit lines will apply.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen