AKLEASE SME GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ak Finansal Kiralama A.Ş
(“Aklease”)
Gülsün LENGER
General Manager
İnönü Cad. No: 80 Kat:6
Gümüşsuyu 34437 Taksim / İSTANBUL
Phone :(0212) 334 80 02
Fax # :(0212) 334 80 03
e-mail :gulsun.lenger@aklease.com
www.aklease.com
Dedicated credit line for the financing via leasing agreements of small and medium scale productive investments across Turkey.
To enhance the prospects for economic growth and employment in Turkey through the provision of long-term financing for small/medium scale projects undertaken by small and medium-sized enterprises or local authorities.
All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant European and national directives and laws concerning the environment, as applicable.
EIB’s standard procurement guidelines applicable to credit lines will apply.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.