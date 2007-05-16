Emscher Umbau

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Emschergenossenschaft
The project concerns the restructuring of a regional wastewater system in the northern part of the Ruhr territory in North Rhine Westphalia (in particular investments from 2010-2013).
The overall objective of the project is the renaturation of the River Emscher of a length of about 85 km, to disconnect the present raw and open wastewater discharges and to take account of stormwater/flooding requirements.
The main objective of the project is the compliance with the water quality and service standard set by the EC directives. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, amended by 97/11/EC, and 2003/35/EC, will be respected. The promoter will, prior to the presentation to the Bank’s Board, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA for publication on the Bank’s web. In addition, for any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigation measures required to comply with the Habitats Directive.
The Bank will request from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC) with publication of the tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.