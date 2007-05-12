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GRUNDFOS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.532.588,84 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 80.532.588,84 €
Industrie : 80.532.588,84 €
Unterzeichnungsdatum
6/03/2009 : 80.532.588,84 €
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Dänemark: EIB unterstützt Grundfos-Forschung mit 600 Mio DKK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/03/2009
20070512
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Grundfos RDI

Grundfos Management A/S

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 81 million
EUR 228 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s research, technology and product development activities with a view to develop a broader pump functionality and product portfolio. The project will be implemented in the period 2008-2010.

The project should strengthen the market position of a medium-sized EU-based niche player, operating in the segmented global market for energy-efficient, and environmentally friendly pumps and pump systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

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Dänemark: EIB unterstützt Grundfos-Forschung mit 600 Mio DKK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen