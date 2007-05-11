ESPIRITO SANTO INFRASTRUCTURE FUND- I

Übersicht
Banco Espirito Santo de Investimento S.A.
The proposed project is an investment fund providing equity and quasi-equity principally for the financing of renewable energy (and also for other infrastructure projects) on the Iberian Peninsula.
The objectives of the fund are to establish a diversified portfolio of mainly new-build infrastructure assets . The renewable energy investments will contribute in particular to EU and EIB priority objectives with regard to combating climate change and supporting energy efficiency and renewable energy development, whilst at the same time producing an attractive return for investors.Given its regional focus, most of the investments are expected to be located in convergence regions thus supporting economic development.
The environmental impact of most of the renewable energy and other infrastructure investments targeted by the Fund is likely to be limited, with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, some of these investments may fall under Annex I or II of the EIA-Directive. Details of the due diligence procedures to be carried out by the Fund Manager with regard to this aspect will be determined during appraisal.
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that contracts for the implementation of individual schemes have been tendered in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.