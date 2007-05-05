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TALLINK ROPAX

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 25.000.000 €
Verkehr : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2008 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Erstes Darlehen der EIB mit Risikoteilung für den Verkehrssektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2008
20070505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tallink Ropax
AS Tallink Grupp
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 82.5 million.
EUR 165 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the purchase of a new RoPAX ferry to be employed on the Promoter’s existing Tallinn-Helsinki route. The vessel will be delivered in June 2008.

The project should strengthen the market position of an EU-based niche shipping player, operating a number of routes in the north Baltic Sea, including currently 3 vessels on the Tallinn- Helsinki route.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have no significant environmental impact. The Bank's services will verify all environmental and safety issues during the project's due diligence. No EIA is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of Directive 97/11/EC.

Procurement of the ship’s design and construction is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. Any route concession contracts or tenders will also be verified during the project's due diligence.

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Estland: Erstes Darlehen der EIB mit Risikoteilung für den Verkehrssektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Estland: Erstes Darlehen der EIB mit Risikoteilung für den Verkehrssektor
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen