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WHITE GOODS CAPACITY ENHANCEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 15.000.000 €
Rumänien : 15.000.000 €
Schweden : 40.000.000 €
Polen : 150.000.000 €
Industrie : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2008 : 15.000.000 €
9/06/2008 : 15.000.000 €
9/06/2008 : 40.000.000 €
9/06/2008 : 150.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2008
20070477
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
White Goods Capacity Enhancement
White goods producer
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million up to 50% of project cost
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in (i) research and product development carried out in several European facilities and (ii) and production capacity expansion and upgrade of manufacturing plants located in Poland, Hungary and Romania.

The existing plants are located in the regions of Silesia and Lower Silesia (Poland), of North Great Plain (Hungary) and of North-West (Romania), all defined as Convergence regions within the EU Cohesion Policy 2007-2013. The projects will therefore contribute to the economic development of these regions. Furthermore, the R&D project, supporting the promoter’s competitiveness and contributing to the introduction of new and improved products, will focus on the increase of energy efficiency and ergonomics of existing and new appliances, on materials’ properties and the recyclability of materials and components

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen