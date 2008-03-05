Oradea Public Transport

Übersicht
Financing the acquisition of new rolling stock (trams and buses) to be used for city public transport and operated by the local public transport regia (Oradea Transport Local RA), replacing obsolete vehicle fleet.
The project aims at improving the public transport capacity in Oradea, ensuring increased reliability of operation, better safety and comfort for passengers (including better accessibility for disabled people). It should contribute to a decreased environmental impact with new public transport vehicles characterised by lower CO2 emissions and lower noise pollution.
The supply of rolling stock does not fall within the scope of EU environmental aspect assessment regulation. Due to the technical characteristics of the new rolling stock, it is expected that the project could contribute to an overall improvement in the urban environment with modern trams and buses, which are also more energy efficient and environmentally friendly than the ones that they replace (better materials for the construction, lower pollutant emissions, air conditioning, better maintenance materials, lower noise and vibrations during operation).
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations (Directive 2004/17/CEE) as mirrored in the national public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts under the project have been or shall be tendered in accordance with these regulations, including publication of tender notices in the EU Official Journal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.