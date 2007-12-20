Verbund Styria HV Transmission TEN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG
Construction and operation of a 98 km 380 kV high voltage overhead line from the Kainachtal substation near Graz in Styria to the Rotenturm substation in Burgenland.
The project constitutes a north-south HV power link critical for the regional grid stability. It has been identified as a TEN-e project of European interest in the priority interconnection plan and forms part of a priority axis identified under the revised 2006 TEN-e guidelines.
The project falls under the Annex I of EIA directive 85/337 as amended and requires an EIA, which was issued in 2005. The project was extensively debated in public as well as through the relevant administrative and judicial instances. It received approval in March 2007 by the competent authority, which was confirmed by the relevant courts. Environmental aspects under inclusion of mitigation measures will be assessed during appraisal. Compliance with EU environmental directives and national laws will be verified.
The promoter is subject to the requirements of the EU Procurement Directive 93/38/EC (as amended by 2004/17/EC) and committed to compliance.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.