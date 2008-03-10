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VODAFONE FIXED-MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 350.000.000 €
Telekommunikation : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/07/2008 : 350.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2008
20070450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vodafone fixed-mobile broadband
Vodafone Group Plc
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll-out of a converged fixed-mobile broadband telecommunication network in Italy.

The project will enable Vodafone to deliver competitive broadband offering in one of Vodafone’s key European market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in mobile and fixed telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 85/337EEC as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35EEC. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directive 2004/17/EEC on procurement. The procurement procedures used, and to be used, will be assessed during appraisal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen