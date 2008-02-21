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CHU AMIENS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Bildung : 75.000.000 €
Gesundheit : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/02/2010 : 30.000.000 €
1/09/2008 : 45.000.000 €
26/02/2010 : 70.000.000 €
1/09/2008 : 105.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/09/2008
20070445
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Amiens University Hospital
CHU Amiens
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Around EUR 260 million
Around EUR 520 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reconfiguration and modernisation of CHU Amiens (Amiens University Hospital) in the Picardy region, France.

Modernising CHU Amiens and bringing together its facilities on one site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises new buildings and extensions for the purpose of hospital and medical services. Directive 97/11/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for hospitals; however, this project could qualify as an urban regeneration project (Annex II to the EC Directive). This point will have to be examined as part of the detailed analysis.

The tendering procedures applied by French hospitals are required to comply with Community procurement directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Commission Regulation 1874/2004).

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen