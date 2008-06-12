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ECONOMIC COMPETITIVENESS CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 500.000.000 €
Dienstleistungen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/01/2009 : 500.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/01/2009
20070442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Economic Competitiveness Co-financing

Republic of Hungary, represented by the Ministry of Finance

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 440 million.
EUR 2936 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the NSRF and related investments in policy areas identified by the Economic Development Operational Programme (EDOP, Commission CCI n. 2007HU161PO001) for the 2007-2013 programming period. The interventions will focus mainly on the following sectors: R&D and innovation for competitiveness (33.7%); complex development of enterprises (focusing on SMEs, 31.1%); improvement of the modern business environment (7.7%); financial instruments (23.9%); technical assistance (3.6%).

The Project aims at facilitating and accelerating the implementation of investment schemes responding to the EU policy priorities defined in an OP approved in line with EU regulations and policies. It concerns all Hungarian regions covered by the Convergence objective, i.e. at the exclusion of the capital region of Central Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

"The project, being a multi-sector multi-scheme operation, it will have a number of effects on the environment, including the reduction of pollution, rehabilitation of contaminated sites, environmental protection, improved water and wastewater services. The Bank will require the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including SEA, EIA, Habitats and Birds Directives."

In accordance with the Bank's policy, in the field of public procurement the Promoter will be required to ensure that schemes undertaken using EIB funds comply with the relevant applicable EU and national legislation.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen von 735 Mio EUR für vorrangige Vorhaben ergänzt EU-Mittel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen