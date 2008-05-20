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ENERJISA HYDROPOWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
135.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 135.000.000 €
Energie : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2008 : 135.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Hacininoglu Regulator and Hepp Project - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Kavsakbendi Dam, HPP and Quarries Project - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Sariguzel Dam, Hepp and Borrow Sites Project - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB vergibt 135 Mio EUR für Wasserkraftprojekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2008
20070437
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Enerjisa Hydropower Development
Enerjisa Enerji Uretim A.S.

 

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 135 million
Estimated at EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction and operation of several small and medium size Hydro Electric Power Plants with an expected installed capacity of more than 900 MW. The plants are either run of river or they have reservoir’s smaller than 15 square kilometres.

Support the development of renewable energy resources in Turkey and further develop the country’s hydro power potential.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. In this case, as the installed capacity for each plant – except for two small run of river developments – is likely to exceed 50MW, they will require an EIA under national legislation.

Publication in the OJEU will be undertaken for items financed by the EIB, in line with the EIB Guide to Procurement.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB vergibt 135 Mio EUR für Wasserkraftprojekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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