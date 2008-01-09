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UNICREDIT BANK MID CAP

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/02/2008 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/02/2008
20070436
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Unicredit Bank Mid Cap
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Mid Cap loan targetting private companies with less than 3000 employees. The loan would cover eligible projects, in particular in the fields of manufacturing, services, energy, environment, and innovation .

The loan would contribute to the development of term-finance. Through the financial intermediary, the loan would provide long-term funding for eligible projects promoted notably by mid caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediary will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen