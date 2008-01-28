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HIGH SPEED MOBILE NETWORK EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/05/2008 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 50,6 Mrd HUF für die Modernisierung von Mobilfunknetzen in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/05/2008
20070431
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
High Speed Mobile Network Expansion.

Magyar Telekom Tavkoezlesi Nyrt

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading and development of the MTTN’s mobile networks, primarily to further support the deployment of broadband services in Hungary.

The project concerns the promoter’s coverage expansion and network upgrade of the existing second and third generation (2G / 3G) mobile network in Hungary. In particular the investments are geared to increase rural 3G coverage and to migrate the basic network infrastructure (including core, transmisson and radio access network) to a common and more cost efficient one, also allowing advanced broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Generally mobile networks based on GSM/UMTS technology have limited environmental effects. The visual impact of base station towers or other impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

According to the new utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempt from public procurement procedures due to its competitive nature. Hence the purchasing by the private promoter is no longer regulated and it might opt for other suitable procedures, which are in the interest of the project.

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EIB-Darlehen von 50,6 Mrd HUF für die Modernisierung von Mobilfunknetzen in Ungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen