Alto Garda Power Cogeneration

Übersicht
The project concerns the design, construction and operation of a new natural gas fired CCGT cogeneration plant (nominal capacity 49 MWe) to be installed adjacent to Italy's largest paper mill operated by Cartiere del Garda SpA (CdG, 80% owner of the promoter, a newly formed SPV), near the town of Riva di Garda in northern Italy.
The project will help to meet growth in electricity demand in Italy. Moreover, the high efficiency of combined heat and power production (about 80%), will contribute to the EU objective of increasing energy efficiency (EE). Increased EE reduces greenhouse gas emissions and energy import dependence, which are key objectives of the EU energy policy. The project is therefore eligible under article 267 c) energy efficiency.
The project falls under Annex II of Directive 85/337/EC amended 97/11/EC, 2003/35/EC. The competent authority confirmed the environmental compatibility of the plant, exempting it from a full EIA procedure given the reduction in atmospheric emissions compared to those of the existing and previously authorised plant.
The promoter is not subject to EU Procurement Directives. The procedures applied will be reviewed during appraisal to ensure compliance with the Bank's principles of applying suitable procurement procedures to the benefit of the project, including competitive tendering.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.