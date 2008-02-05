M6 DUNAUJVAROS-SZEKSZARD - PPP

Übersicht
Design, build, finance and operation (DBFO) of a new 2x2 motorway from Dunaujvaros to Szekszard (66 km) on the M6 corridor (TENs V/c).
The project is part of the TEN network V/c and thus part of the high capacity cross-border link to a likely Member State in the near future (Croatia) and further to Bosnia & Herzegovina and the Adriatic Sea. The financing of the project would be in line with the Bank’s transport TENs policy.
The proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, a formal EIA is required in compliance with the requirements of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. EU Habitats Directive 92/43/EEC requires an assessment of the impacts of the investment on the natural habitat and habitat of species, as well as any Natura 2000 sites.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of 31 March 2004 and National Public Procurement legislation. The call for tender was published in the OJEU and was launched in December 2007.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.