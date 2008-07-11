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ADP ROISSY SATELLITE S4

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2008 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2008
20070376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADP Roissy Satellite S4
Aéroports de Paris
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Jusqu’à 200 millions d’euros.
Sans objet.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the development of a new satellite terminal S4 in Paris - Charles De Gaulle airport and associated infrastructure and extension of the automated people mover system and is designed to serve predominantly the long-haul market.

The project will complement Terminals 2E and F as well as satellite S3. The S3 is open since 2007 and is being financed by the Bank.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is classified under Annex II of Council Directive 85/337, as amended, thus requiring a decision by the competent authority on whether or not formal Environmental Impact Assessment process is required. The project comprises expansion of the existing terminal system and is located within the airport boundaries. The Bank will assess the environmental and social impact of the project to ensure compliance with both EIA and Habitats directives.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement directives, with publication of tender notices in the EU Official Jornal, as and where appropriate and will examine the procurement procedures during appraisal.

Kommentar(e)

Aéroports/installations aéroports.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen