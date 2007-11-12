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AVENIR ENTREPRISES MEZZANINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2007 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Projekt Avenir Entreprises Mezzanine: 60 Mio für KMU in Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2007
20070352
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Avenir Entreprises Mezzanine
Closed-end fund established under Article 214-37 of the Financial and Monetary Code, to be managed by the management company Avenir Entreprises Gestion.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million.
The total amount of the fund will be up to EUR 60 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The EIB will subscribe to the fund alongside OSEO and CDC Entreprises (the sponsors). The fund will finance SMEs with convertible bonds.

Financing of small and medium-scale investments promoted by fast-growing small firms.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with national regulations transposing EU environment directives will be required.

Compliance with national regulations transposing EU procurement directives will be required.

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Projekt Avenir Entreprises Mezzanine: 60 Mio für KMU in Frankreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen