Flanders Urban Social Housing

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen N.V. (VMSW)
Implementation of a second operation under the Flanders social housing programme within urban regeneration schemes in the whole region.
The present project to be made available to the Flemish Social Housing Corporation (VMSW) is to finance part of their overall investment programme for the years 2007 and 2008. It will provide good quality social housing and more sustainable urban communities for residents of deprived neighbourhoods and/or dilapidated areas.
With reference to the EIA Directive 85/337 and subsequent revisions, it is unlikely that an EIA is required for any of the sub-projects due to their scale and location (modernising, rehabilitation and adding new social housing to the existing stock and upgrading associated urban infrastructure). However, for sub-projects requiring an EIA, (if any) the Promoter will be requested to submit the non-technical summary of the EIA. Whilst there may be some minor environmental impact during construction/renovation work, the net environmental and social impact will be wholly positive. The operation will improve the urban environment in deprived areas, help to provide a higher quality of life for the local inhabitants, reduce energy consumption of housing and contribute to a more sustainable urban development by bringing back into use redundant sites for new social housing developments.
The Promoter will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.