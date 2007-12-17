Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SAICA VENIZEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 7.450.000 €
Frankreich : 36.250.000 €
Industrie : 43.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2008 : 7.450.000 €
19/06/2008 : 36.250.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2008
20070293
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAICA Venizel
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 43.7 million.
Approximately EUR 87.4 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns primarily environmental and RDI investments in France and Spain respectively.

The RDI programme of the project aims to improve and consolidate the promoter’s competences in paper board production and product technologies whereas the modernization of the paper machine aims at changing the raw material of the mill to using 100% waste paper instead of semi-chemical pulp, this latter being less environmentally friendly

 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank’s environmental policy, SAICA will ensure that the national legislations and EU directives will be applied as regards the environmental protection. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

 

The promoter is a private company that is not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen