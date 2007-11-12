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KFW IPEX RISK SHARING FACILITY (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2008 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2008
20070271
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KFW IPEX Risk Sharing Facility
KFW IPEX-Bank GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed Facility with KfW IPEX-Bank GmbH provides a credit risk sharing scheme for small-sized and mid- sized low/sub-investment grade transactions with companies of any size and ownership promoting Research, Development and Innovation projects in Germany.

The eligible projects under the Facility are eligible under Article 267 point c): i2i - furthering private sector investment in RDI und thus is also eligible under the Risk Sharing Finance Facility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects, which are object of the Facility will have to respect the environmental conditions in line with European and national legislation.

All eligible projects, which are object of the Facility will have to respect the rules and conditions on procurement in line with European and national legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen