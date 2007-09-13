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MID EUROPA FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.050.000,01 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 35.050.000,01 €
Dienstleistungen : 1.577.565,45 €
Verkehr : 3.154.184,56 €
Energie : 3.505.000 €
Telekommunikation : 26.813.250 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2007 : 1.577.565,45 €
19/10/2007 : 3.154.184,56 €
19/10/2007 : 3.505.000 €
19/10/2007 : 26.813.250 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2007
20070251
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mid Europa Fund III
Mid Europa Partners LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million.
The target fund size is EUR 1,250 million.(Maximum size is EUR 1,500 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An investment fund that will be invested in the equity of growing companies in a range of sectors, with a main focus on the countries that acceded to the EU in 2004 and 2007. 

The fund intends to invest in and apply active ownership to unquoted companies that typically will have substantial ongoing capital expenditure programmes. The predominant sector is expected to be Telecoms & Media with Transport and Utilities among the other sectors. The investments will contribute to the EU’s convergence objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Each portfolio company is to operate in accordance with all EU and/or national laws generally and, in particular, with respect to the environment.

Procurement within the EU, is to be in accordance with the relevant EU legislation. Procurement outside the EU is to be in accordance with EIB’s Guide to Procurement. Publication of tender notices in the EU Official Journal is to occur as and where appropriate.

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen