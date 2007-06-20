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BANK OCHRONY SRODOWISKA GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2007 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2007
20070236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOS Credit Line II
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
Up to EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The second credit line for financing of mainly small- and medium-scale projects promoted by SMEs and public sector entities.

The project will improve access to and conditions of LMT financing for SMEs and private and public authorities promoting small and medium scale infrastructure projects in Poland (Convergence Region), thus contributing towards social and economic cohesion, as well as making a positive impact in the fields of environment, energy, health, and/or education.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EC directives and national legislation and guidelines is made a condition to be confirmed for each allocation under the credit line.

Compliance with EC directives and national legislation and guidelines is made a condition to be confirmed for each allocation under the credit line.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen