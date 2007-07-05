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HYBRID SYSTEMS AND ENGINE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2007 : 500.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juli 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2007
20070234
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Automotive Clean Emissions RDI
A major car manufacturer.
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
more than EUR 1 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a major car manufacturer’s RDI programme in the fields of hybrid powertrains and CO2 emissions’ reduction in the period 2007 to 2012.

Improvement of environmental sustainability of cars.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EIA required: To be clarified during appraisal. Parts of the project fall under Annex 2 of the EU directive 97/11 and an EIA is at the discretion of the national competent authorities. The investment concerns mainly R&D and takes place in existing facilities and the project is, therefore, not expected to have any major negative environmental impact. The project is not likely to have an impact on natural conservation sites as it takes place in an existing industrial zone.

The promoter is a private company not operating in the Utilities Sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen