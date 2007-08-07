GRAIN LNG TERMINAL PHASE III (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project consists of the design, construction, commissioning and operation of unloading, storage and re-gasification facilities at the Grain LNG import terminal as part of the terminal's phase 3 development. The main components include a new full containment LNG storage tank and a new jetty with unloading facilities for LNG carriers.
The project will provide additional LNG import capacity to accommodate gas from outside UK in view of declining supplies from indigenous sources.
The Grain LNG terminal expansion phase III was identified by the promoter and the competent authority to classify under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC and its amendments. Due to the size of the development, its location relatively close to nature protection areas and the potentially hazardous impacts related to natural gas the promoter has carried out an EIA as stipulated by the criteria defined in the directive and in the national regulation for such projects. Planning permission was granted from the Medway Council.
A private sector type procurement approach was followed for the Project, which will be implemented under a lump sum EPC contract, awarded in May this year after international tendering among three pre-qualified companies/consortia.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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