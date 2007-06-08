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MYLLYKOSKI UMWELT UND FE&I

Unterzeichnung(en)

Betrag
34.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 34.000.000 €
Industrie : 34.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2007 : 34.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2007
20070183
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Myllykoski Umwelt und FE&I
Myllykoski Oyj
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
up to 50% of the investment costs.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan facility to finance Myllykoski Oyj’s energy efficiency, environment and R&D related investments mainly in Germany.

Improve energy efficiency, environmental footprint and R&D capabilities of the Myllykoski group.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, except one individual investment, does not fall under the Annex I or II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. For the investment falling under the EIA Directive, the promoter has carried out an EIA detailing cumulative impacts on the mill site including the proposed investment.

The promoter utilises procurement procedures, which are usual in the industry and are satisfactory to EIB. The promoter follows the procurement procedures required by national and European legislation.

Kommentar(e)

Manufacturing.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen