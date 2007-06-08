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PLINACRO GAS PIPELINES II

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 190.000.000 €
Energie : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2007 : 190.000.000 €
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EIB unterstützt Investitionen im kroatischen Energiesektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2007
20070176
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLINACRO Gas Pipelines II
PLINACRO d.o.o., Zagreb
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 190 million.
EUR 450 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The second phase (2007 – 2011) of investment programme for the modernisation and expansion of the natural gas transmission system. It includes approximately 930 km of new high pressure gas pipelines.

The project forms part of the Croatian national energy plan for the expansion of the national gas transmission system in order to meet the expected growth in gas demand and reinforce the security of gas supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A number of Environmental impact studies are being carried out for the various sections of the new gas pipelines. It will be verified during appraisal that the overall EIA process is in line with the EU acquis on Environmental Impact and in particular with regard to public consultation.

All main contracts will be procured through international competitive bidding, in line with the EIB requirements.

Kommentar(e)

Transport via pipelines (gaslines).

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EIB unterstützt Investitionen im kroatischen Energiesektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EIB unterstützt Investitionen im kroatischen Energiesektor
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen