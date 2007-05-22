Urenco Uranium Enrichment Facility

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Enrichment is a critical part of the nuclear fuel cycle as it is necessary to produce the nuclear fuel used in power stations. The project consists of the extension of the nuclear fuel enrichment capacity in two of the Urenco's operating plants in Europe.
The project is aimed at meeting long term demand for enriched uranium for civil nuclear power stations located primarily in Europe. It will enhance security of supply through developing enrichment facilities, which will use modern and energy efficient centrifuge technology.
The project requires formal Environmental Impact Assessments ("EIA"). The two EIAs have been completed and the project is expected to comply with Community policy and legislation in the field of the environment. Details will be assessed during the appraisal.
The nuclear fuel cycle is strictly controlled and formalized through the provisions of Euratom and International Atomic Energy Agency rules. These rules cover both the nuclear material and the enrichment technology. The key components of the project, the centrifuge cascades, can only be provided by a single manufacturer, which is a subsidiary of Urenco. The procurement processes will be further assessed during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.