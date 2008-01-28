Hospitales de Barcelona

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
The project involves: - the construction of the new Hospital Sant Boi de Llobregat, which will replace the existing Hospital de St. Boi, built in 1975, - and the upgrading of the existing Children’s hospital in Esplugues de Llobregat. Both hospitals are located within the province of Barcelona, in the Comunidad Autónoma de Cataluña (CAC).
The construction/renovation of the health care facilities will improve access by increasing activity and quality of healthcare available to the growing population of Barcelona province. Furthermore, the new capacity will allow the Promoter to offer new services supported by state-of-the-art technology to comply with its role of referral in maternal and child specialties and to implement modern models of service delivery.
Council Directive 97/11/EC on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically mention health activities, though as an urban development Appendix II of the Directive could apply. The basis for requesting (or not) an EIA by the competent authorities, the local planning and approval process and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitat’s and Bird’s Directives) will be verified during project appraisal.
The application of the appropriate procurement procedures will be confirmed during project appraisal, but it is not expected to be problematic.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.