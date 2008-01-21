IEP - Intercity Express Programme

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The UK Department for Transport
The project consists of a circa 30 year contract for the design, manufacture, financing and maintenance of a new fleet of trains to serve several UK TEN-T rail routes. The new fleet is expected to consist of up to 1500 new vehicles.
The trains are to be designed to meet a demanding range of requirements including energy efficiency, minimisation of emissions, optimised carrying capacity and the European technical standards for interoperability (e.g. ERTMS).
The supply of rolling stock does not fall within the scope of EIA Directive 85/337/EEC (as amended) nor the SEA Directive 2001/42/EC. Therefore neither an EIA nor a SEA is required for the rolling stock component of the project. Any proposals for new maintenance depots and scrapping procedures for rolling stock taken out of service will be investigated at appraisal.
Department for Transport is an organisation that is subject to EU public procurement directives. The procurement of rolling stock falls under the EU Procurement Directive for utilities. DfT has launched a restricted negotiated procedure with OJEU publication 2007/S 48-059536 on 9 March 2007. A short list of three bidders was announced in August 2007.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.