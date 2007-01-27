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THE BUILDING BLOCK EQUITY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 5.000.000 €
Dienstleistungen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2007 : 5.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
FEMIP unterstützt innovative KMU im Libanon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2007
20070127
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
The Building Block Equity Fund
Bader, a Lebanese entrepreneurial network.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the lower of EUR 5 million or 25% of fund size.
Up to USD 22 million (EUR 17 million) fund size.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in the setting up of a private equity fund focused on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Lebanon.

The project will improve the financing of SMEs in Lebanon. SMEs are seen as a key factor for the reconstruction and improvement of the competitiveness of Lebanon's economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will only invest in companies that comply with the environmental standards required by the EIB.

Not applicable.

Kommentar(e)

Lebanese technology, services or innovative traditional companies.

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FEMIP unterstützt innovative KMU im Libanon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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