TRANVIA DE ZARAGOZA PPP

Übersicht
SPV: City of Zaragoza (20%)-Private Partner (80%)
The project concerns the construction and operation of a new 13 km tramway line in the city of Zaragoza, including the realisation of 25 stations and the acquisition of the rolling stock. The new infrastructure will connect Valdespartera, in the southern part of the city, to the Parque Goya in the northern part of the city.
The project will contribute to regional development by improving traffic conditions and the urban environment in Zaragoza.
The project falls under Annex II of the EIA Directive under which the need for a full Environmental Impact Assessment is decided by the Competent Authority according to the national legislation. The promoter will be required to provide evidence about any decision taken in this respect.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures including publication in the EU Official Journal (in this particular case, Directive 2004/17/CE). As usual, the Bank will include a clause to this effect in the finance contract. However, all contracts over the relevant EU Directive thresholds will be tendered in accordance with EU law.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.