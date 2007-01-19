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VOIRIES PRIORITAIRES V

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2008 : 110.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2008
20070119
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Priority Roads V
Ministry for Equipment, Housing and Town and Country Planning – Directorate General for Roads and Bridges.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 110 million from the Bank's own resources under the ENP/MED Mandate (2007-2013).
Approximately EUR 220 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation and upgrading of urban road network infrastructure in Greater Tunis (interchanges and main arterial routes) and the cities of Grombalia, Sfax, Kasserine and Gafsa (city bypasses and partial upgrading of main arterial routes).

It will contribute to the structure of the existing urban road network and to improving traffic conditions in the areas concerned. The steady growth in traffic requires constant upgrading of the country’s road infrastructure, which is a prerequisite for Tunisia's continued development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Apart from the inevitable disruption during the construction period, especially for road traffic affected by the sub-projects located in Greater Tunis, the project’s environmental impact will be limited.

The different components of the project will be put out to international tender, with publication in the OJEU.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen