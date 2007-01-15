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SOCGEN EXPRESSBANK GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2008 : 10.000.000 €
21/04/2008 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/04/2008
20070115
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SocGen Expressbank Global Loan
Société Générale Expressbank
Sogelease Bulgaria EOOD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million.
EIB finances up to 50% of the total project cost.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Small and medium scale projects in the fields of energy, environmental protection, infrastructure (including health, education, social housing), development of a knowledge-based economy, industry, services and tourist industry in Bulgaria.

The loan targets the financing of SME’s, public sector authorities including municipalities and projects of private and public promoters of any size and ownership in the fields of i2i, energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular of the award of the public sector contracts, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen