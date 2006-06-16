E-K-P-P-T MOTORWAY PPP (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The entire concession project is a TEN, with the section between Elefsina and Patras (184 km) being a priority TEN (section of PATHE Motorway) and the remaining 182 km being part of the Trans-European Road Network (TEN-T ) in Greece.
The project will improve road access to/from western and northern Peloponnese from/to Athens Metropolitan area and the northern regions of Greece. The proposed motorway sections will improve traffic conditions and reduce travel times, road accidents and vehicle-operating costs.
The project may fall under the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (EU Directive 2001/42). The environmental aspects of the project will be reviewed during appraisal.
The project is being procured as a PPP in conformity with the relevant EU Directives. Procurement was advertised in the Official Journal (S12-008206/18.01.2001; 2001/S54-037211/17.03.2001 and 2001/S91-062118/12.05.2001) and following a pre-qualification process four consortia were invited to bid by Ministerial Decision dated 16.06.2006. Two consortia, Apion Kleos and Hellenic Autopistas submitted binding offers on 18.12.2006. Apion Kleos was announced preferred bidder on 24.04.2007.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.