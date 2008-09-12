Wind Farm Gulf of el Zayt

Übersicht
The project concerns the studies, design, construction, commissioning and operation of a large-size (up to 200 MWe) onshore windfarm. The site of a size of about 36 km² is characterised by very favourable wind resources (expected load factor ~45%) from mainly the north-west direction. The project is part of a larger national programme in the same region to further expand power generation from renewable energy in Egypt. Co-financing with other European institutions is envisaged.
The project will contribute to meet growing electricity demand using sustainable wind energy resources. The project is fully in line with the strategic objectives set for the external mandate in general (environmental sustainability, climate change mitigation), and for the FEMIP mandate in particular (energy, EU regional and common interest). The project contributes to the development of renewable energy in Egypt, one of the stated objectives of the country’s energy policy. The operation will also contribute to the Bank’s priority energy lending objectives related to renewable energy and external energy security and economic development.
If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the EIA-Directive. Environmental impact studies (EIS) have been prepared, covering the project site and a larger area, and complemented by a comprehensive bird migration study. Based on these studies the national competent authority has granted approval , subject to i.a. a satisfactory environmental monitoring programme.
Within the EU the promoter, being a public contracting authority, would be subject to public procurement procedures according to 2004/17/EU, including publication of contract notices in the OJEU. In line with the Bank’s principles and its statute, the promoter will have to follow the provisions of the Bank’s Guide to Procurement, which includes amongst others international competitive bidding and OJEU contract notice publication for the items to be financed by the Bank, if appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.