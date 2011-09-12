Butendiek Offshore Wind Farm

Unterzeichnung(en)
Übersicht
wpd offshore GmbH
The envisaged operation consists of the installation and operation of a 288 MW offshore windfarm, using eighty 3.6 MW turbines on monopole foundations. The wind farm concession will occupy an area of approximately 33km², with a water depth between 17 and 23 meters. Butendiek is located in the German part of the North Sea, close to the border with Denmark, at 34km for the Island of Sylt and 53km from shore.
The project aims at assisting Germany to meet EU and national targets for energy generated from renewable energy sources.
Due to its technical characteristics the project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC). For offshore wind farms with more than 20 units, national regulations require a full EIA including public consultation.
The promoter - a privately owned company not benefiting from special or exclusive rights - is not subject to the EU Utilities Directive The Bank will however ensure that the procurement procedures comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.