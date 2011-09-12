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BUTENDIEK OFFSHORE WIND FARM

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Energie : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2013 : 150.000.000 €
7/02/2013 : 300.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Butendiek: EIB finanziert Offshore-Windpark mit 450 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2013
20070087
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Butendiek Offshore Wind Farm

wpd offshore GmbH

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 450 million
EUR 1 290 million (estimated)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The envisaged operation consists of the installation and operation of a 288 MW offshore windfarm, using eighty 3.6 MW turbines on monopole foundations. The wind farm concession will occupy an area of approximately 33km², with a water depth between 17 and 23 meters. Butendiek is located in the German part of the North Sea, close to the border with Denmark, at 34km for the Island of Sylt and 53km from shore.

The project aims at assisting Germany to meet EU and national targets for energy generated from renewable energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its technical characteristics the project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC). For offshore wind farms with more than 20 units, national regulations require a full EIA including public consultation.

The promoter - a privately owned company not benefiting from special or exclusive rights - is not subject to the EU Utilities Directive The Bank will however ensure that the procurement procedures comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Butendiek: EIB finanziert Offshore-Windpark mit 450 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen