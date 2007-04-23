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BANCA AGRILEASING SME PG

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 350.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2007 : 350.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 April 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2007
20070073
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Banca Agrileasing SME Credit Line
Banca Agrileasing S.p.A ("Agrileasing"), part of the Gruppo Bancario ICCREA ("ICCREA group") and main leasing arm of the Italian cooperative banking system (some 3,400 branches). With over 17,900 new leasing contracts signed in 2006 for a total value of EUR 2.7bn, 25-year's of experience in the market and capillary distribution network, Agrileasing is among the top five leasing distributors in Italy.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 350 million.
About EUR 700 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for the financing via leasing schemes of small and medium-sized projects promoted by SMEs in industry, services and tourism throughout Italy.

To sustain small and medium-sized projects contributing to the reinforcement of the productivity and competitiveness of SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complying with EU and national legislation on environmental protection and right of on-site inspection.

Complying with EU procurement procedures. For large investments the Bank recommends that international bidding procedures be followed whenever possible, even if EU directives do not apply.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen