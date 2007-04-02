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TELEFONICA DEL PERU II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Peru : 60.000.000 €
Telekommunikation : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/07/2007 : 60.000.000 €
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EIB vergibt Darlehen an die Telefónica del Perú

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 April 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2007
20070056
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Telefónica del Perú II
Telefónica del Perú S.A.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million.
To be confirmed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the purchase and installation of equipment for the provision of  Telephony, Broadband Internet, Data Transmission, Cable Communications, Satellite Pay-TV and VSAT services in the main populated centres and in some rural areas of Peru.

Contributing to i) improving overall business productivity in Peru, ii) support a European Company with a strategic presence in Latin America and iii) allow the transfer of European economic and technological knowledge.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located within Europe, it would not fall under Annexes I and II of EU Directive 97/11/EC (concerning Environmental Impact Assessment requirements) and would be subject only to national legislation. The applicable legislation in Peru and its respect by the promoter will be checked during appraisal.

The promoter is a private company providing its services in liberalised markets. During appraisal EIB will assess whether the procurement procedures it followed were fair, transparent, economically/technically effective and in line with EIB procurement guidelines.

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EIB vergibt Darlehen an die Telefónica del Perú

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen