Tallinn Municipal Infrastructure

Übersicht
City of Tallinn
The project consists of financing small and medium sized road improvement schemes forming part of the Municipality’s four-year investment programme from 2008 to 2011.
The road enhancement and reconstruction schemes will be located within the City of Tallinn, a Convergence objective region. The project will promote favourable conditions for economic and social development in line with the Bank’s criteria on sustainable cities.
Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured. The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity and on the verification of the respect of their proper application both for the global programme and for each of the selected road schemes, including undertakings of SEA/EIA’s and an assessment of the requirements of the Habitat and Bird Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with public disclosure and information policy of the Bank.
Compliance with the EU procurement Directives (namely 2004/18/EC and 2004/17/EC) and national laws shall be ensured. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Proper application of EU procedures by the Estonian authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.