Sviluppo Urbano Milano

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comune di Milano
The framework loan is intended to finance a selected list of schemes included in the Public Work Program 2010-2012 of the Municipality of Milan. The schemes eligible for Bank financing will be selected in close cooperation with the Promoter.
The operation will contribute to facilitate the implementation of investment schemes that will contribute to the efficiency of the urban transport system and improve the quality of urban life from both an environmental and a social perspective.
The project includes a wide range of schemes, some of which may fall under Annex II of the Directive 85/337/CEE (as subsequently amended). However, most of the schemes included in the project are of small size and unlikely to require an EIA. The project is expected to have an overall net positive effect on the environment as well as important social benefits for the population and is unlikely to affect any Natura 2000 site. As the project consists of the financing of a program of investments, compliance of the main strategic plans with Directive 2001/42/EC will also be required.
The Promoter follows EU public procurement procedures. The Bank will require the contracts for the implementation of the projects to be tendered in compliance with the applicable EU procurement legislation, in particular Directive 2004/17/CE and Directive 2004/18/CE, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.