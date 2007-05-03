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COMPETITIVITA REG VENETO 2007-13 TRASP

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 180.000.000 €
Verkehr : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2007 : 180.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2007
20070028
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Competitivita Regione Veneto 2007-2013 TRASP
Regione del Veneto
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 450 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of transport infrastructure for sustainable mobility and increased accessibility in the framework of the Regional Operational Programme 2007-2013.

The project presented comprises the modernisation of seven suburban/regional railway lines in the Regione del Veneto as well as 16 road schemes which have been planned in the context of the new Passante Autostradale di Mestre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the schemes are likely to fall under Annex II of the EIA directive. They are expected to have significant positive effects on the environment as the improvement of rail service quality will improve sustainable mobility, reducing road congestion in urban areas as well as road accidents.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

Construction

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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