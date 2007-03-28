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ENTI LOCALI DELL EMILIA ROMAGNA

Unterzeichnung(en)

Betrag
149.100.600 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 149.100.600 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 149.100.600 €
Unterzeichnungsdatum
5/10/2007 : 39.100.600 €
10/12/2008 : 55.000.000 €
26/06/2009 : 55.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/10/2007
20070021
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Enti Locali dell'Emilia Romagna
CESFEL (Centro servizi finanziari dell'Emilia-Romagna)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 600 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Infrastructure schemes supporting sustainable development of small to medium-sized local authorities located in the Emilia Romagna Region.

Those investments include mostly safety and environmental enhancements in the local road network, upgrading of primary and secondary school services (school buildings), improvements of the urban environment and sustainable urban renewal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The relevant European directives have been transposed into regional law and the promoters are required to follow them. The Bank will request in particular that the rules for EIA and natural reserve are strictly adhered to.

The promoter and final beneficiaries follow European procurement procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen